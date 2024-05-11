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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ريال مدريد يسحق غرناطة برباعية نظيفة في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
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واصل فريق ريال مدريد إنجازاته هذا الموسم، وحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه غرناطة بنتيجة برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ونظم غرناطة ممرًا شرفيًا للاعبي ريال مدريد، بعدما توج الأخير بلقب بطولة الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه.

سيطر الريال على مجريات المباراة منذ بدايتها، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق الظهير الأيسر فران جارسيا.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف التركي أردا جولر الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، ليعزز تقدم الملكي.

وفي الشوط الثاني، واصل الميرينجي هيمنته على اللقاء، ليسجل النجم المغربي براهيم دياز ثنائية في الدقيقتين 49 و58، ليقود فريقه لسحق غرناطة برباعية نظيفة.

ترتيب الدوري الإسباني

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 90 نقطة، ليؤكد هيمنته على لقب الدوري الإسباني، حيث حسم اللقب رسميًا قبل جولات من نهاية المسابقة.

وتأكد هبوط غرناطة إلى دوري الدرجة الثانية قبل المباراة، بعد احتلاله المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

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