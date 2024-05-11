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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الثلاثاء المقبل.. «اقتصادية النواب» تناقش ربط الموزانة العامة بـ«اقتصادية قناة السويس»

مجلس النواب
مجلس النواب
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تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان  خلال اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل مشروعي قانونين بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وأيضا ربط  الموزانة العامة للدولة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وايضا ربطها بوزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها منها ديوان عام الوزارة و مركز معلومات قطاع الاعمال العام.

وكانت اللجنة قد ناقشت الاسبوع الماضي الحساب الختامي للموزانة العامة للدولة وموزانات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للعام المالي 2023 / 2022 

 

اقتصادية النواب الموزانة العامة