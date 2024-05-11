الثلاثاء المقبل.. «اقتصادية النواب» تناقش ربط الموزانة العامة بـ«اقتصادية قناة السويس»

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان خلال اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل مشروعي قانونين بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وأيضا ربط الموزانة العامة للدولة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وايضا ربطها بوزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها منها ديوان عام الوزارة و مركز معلومات قطاع الاعمال العام.

وكانت اللجنة قد ناقشت الاسبوع الماضي الحساب الختامي للموزانة العامة للدولة وموزانات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للعام المالي 2023 / 2022