في «يوم الطبيب».. النقيب يطالب بتشديد عقوبة الاعتداء على الأعضاء

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن استمرار وقوع حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية والأطباء في المستشفيات، أمر غير مقبول، فكل دول العالم لا يوجد بها أي اعتداء على الفريق الطبي، بسبب تشديد العقوبات المقررة على مثل هذه الحوادث.

وأضاف عبدالحي، خلال كلمته في حفل «يوم الطبيب»، أنه بجانب منع الاعتداءات المتكررة، لابد من توفير بيئة عمل آمنة للطبيب سواء في سكن الأطباء، أو توفير وجبات غذائية صحية لهم ليستطيع تقديم خدمة طبية جيدة للمريض المصري.

وانطلق صباح اليوم في تمام الساعة 11 ونصف، حفل يوم الطبيب الـ46، الذي تنظمه النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بمقر النقابة في دار الحكمة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر الحفل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، ود. على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ود. عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية، وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وزير التعليم العالي الأسبق.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من النقباء السابقين، وتكريم الرواد والأطباء المثاليين، وتكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات.

يذكر أن نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب، كل عام في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط، بأبي زعبل، وذلك يوم 18 مارس 1827.

كان نقيب الأطباء أعلن في مارس الماضي تأجيل الاحتفالية لما بعد شهر رمضان حرصا من النقابة على حضور أكبر عدد من الأعضاء.