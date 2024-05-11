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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بكفر الشيخ

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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 أطلقت وزارة الزراعة قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بمحافظة كفر الشيخ في إطار مبادرة حياة كريمة، تحت إشراف د  عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،
والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،وذلك في الفترة من ١١ إلى ١٦ مايو  ٢٠٢٤. 

 وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية  العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه  القافلة ستشارك فيها جميع الجهات والمعاهد المختصة بالوزارة مثل معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة  الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية. 
وأضاف "فاضل" أن القافلة سوف تقوم بعدة جولات في قري ومراكز المحافظة  لفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

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قافلة بيطرية مجانية صغار المربين معهد التناسليات الحيوانية الامصال واللقاحات