أمير الكويت: هناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد ولا يمكن السكوت عليها

قال أمير الكويت، لشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، إن بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف.

وأكد أمير الكويت -في كلمة نقلتها قناة «إكسترا نيوز» اليوم- أن هناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد وصلت إلى حدود لا يمكن السكوت عليها.

وأوضح «الصباح»، أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، محذرًا أنه لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام.