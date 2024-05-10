البيت الأبيض يعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض الجمعة في بيان مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار على شكل معدّات ومساعدات تدريبية تهدف إلى "تقديم الدعم" لكييف.

ويأتي الكشف عن الحزمة الجديدة في وقت باشرت روسيا هجومًا بريًا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا لمحاولة "اختراق خطوط الدفاع" وفق وزارة الدفاع الأوكرانية.

وتحاول واشنطن تعويض الأشهر التي ضاعت بسبب عرقلة الكونغرس للمساعدات لأوكرانيا وهي فترة توقف خلالها تدفّق الأسلحة والذخائر التي أرسلتها الولايات المتحدة.

وتكون واشنطن بإعلانها الجمعة قد كشفت عن ثالث حزمة مساعدات لأوكرانيا في أقلّ من ثلاثة أسابيع.

في نهاية أبريل، كشفت واشنطن عن حزمتَي مساعدات بقيمة إجمالية تصل إلى سبعة مليارات دولار.

وتُعدّ واشنطن الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا وقد التزمت بأكثر من 44 مليار دولار منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

بعد مناقشات طويلة وصعبة، صوت مجلس النواب الأمريكي ثم مجلس الشيوخ في نهاية أبريل على حزمة إضافية بقيمة 61 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وستُسحب المساعدات التي تم الإعلان عنها الجمعة، من احتياطيات وزارة الدفاع الأمريكية ما يعني أنها ستكون تقريبًا متاحة على الفور مثل حزمة المليار دولار التي كشفت عنها واشنطن بعد تصويت الكونغرس مباشرة.

وأعلنت واشنطن كذلك في أبريل مساعدات بقيمة أكبر تصل إلى ستة مليارات دولار على شكل طلبيات من قطاع الدفاع.