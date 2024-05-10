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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

30 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى رغم قيود الاحتلال وتشديداته

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد. 

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أن نحو 30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا الفلسطينيين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.
 

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي