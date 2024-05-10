رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام مبادرة "مجتمع طلابي شامل متكافئ" لتأهيل ذوي الهمم

اختتم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، اليوم الجمعة، مبادرة قطاع الابتكار و التدريب "مجتمع طلابي شامل متكافئ" لتأهيل الطلاب ذوي الهمم لسوق العمل.

وذلك في إطار اهتمام جامعة عين شمس بدعم الطلاب من ذوي الاعاقة وتأهيلهم لسوق العمل والذي يأتي من رؤية الدولة المصرية وخطتها التنموية ٢٠٣٠.

وقدم طلاب المبادرة من ذوي الهمم معرضا فنيا ضم ابداعاتهم وابتكاراتهم والذي لاقي استحسانا من رئيس الجامعة والحضور ودارت مناقشات مع الطلاب حول مواهبهم الفنية والتكنولوجيه موجها لهم بعض النصائح، كما استمع لمقترحاتهم وطلباتهم لتطوير المبادرة، كما قدموا عرضا فنيا غنائيا لاقي استحسان الجميع.

وخلال كلمته قدم محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الشكر لجميع من ساهموا في نجاح المبادره واثني علي مجهوداتهم من المراكز الثلاث التى تشكل قطاع الابتكار والتدريب

وأكد أهمية مثل هذه المبادرات التي تعكس رؤية الجامعة وتوجهاتها نحو جعل مستقبل ذوي الهمم مستقبلا افضل كما اشار سيادته إلى أهمية تلقي رجع الصدى من المتدربين لتقييم الجوانب الإيجابية والسلبية -أن وجدت-لتقييم التدريب والعمل على تطويره.

‎كما أثنى على مهارات الطلاب مؤكدا على امتلاكهم العديد من الطاقات الإيجابية التى بحاجه للانطلاق والتعبير عنها برؤية تستحق التقدير والإشادة.

وأكدت نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب على أن المبادرة مثلت تحديا كبيرا ورغم قصر المدة الزمنية تم إعداد برنامج متكامل ومستمر لدعم الطلاب ،يمتد حتى بعد تخرجهم ، مقدمة الشكر إلى إبراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب ولعمداء ووكلاء الكليات علي استجابتهم ودعمهم للمبادرة.

وأضافت أن القطاع بصدد عمل معسكر صيفي سيتضمن العديد من الأنشطة والمسابقات خلال منتصف شهر يوليو القادم.

‎وسوف يتم تقديم مزايا للفائزين من خلال مركزى التوظيف والابتكار حيث يجمع المعسكر ما بين الجانب التعليمى والترفيهى.

‎من جانبه، أكد إبراهيم حمزه امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب علي اهتمام القطاع بإتاحة كافة إمكانيات اللوجيستية لخدمة الطلاب ذوى الهمم مضيفا انه سيتم تخصيص وقت من صالة الألعاب الرياضية لاستقبالهم لممارسة الرياضة.

‎هذا وقد قام محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بتوزيع شهادات التقدير علي الطلاب الموهوبين تقديرا لمجهوداتهم وتفوقهم.

وجدير بالذكر أن مبادرة قطاع الابتكار و التدريب "مجتمع طلابي شامل متكافئ" تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الهمم في الجامعة من التغلب على العوائق واكتساب مهارات قيمة والنجاح في سوق العمل. ومن خلال برامج التدريب المخصصة والمسابقات والمبادرات والشراكات التعاونية يمكننا إنشاء بيئة أكثر شمولاً وداعمة تحتفي بالتنوع وتعزز تكافؤ الفرص للجميع. معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر شمولاً وإنصافا حيث يتم تقدير الأفراد ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع الجامعي وتمكينهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة في سوق العمل.

وحضر ختام المبادرة لفيف من الساده عمداء ووكلاء الكليات ومديري المركز التوظيف وريادة الأعمال والابتكار وعدد من الطلبة المتطوعين للمساعدة في تنفيذ المبادرة.