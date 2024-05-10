مراسل القناة الأولى: لا صحة لفتح معبر كرم أبو سالم

أكد محمود جميل، مراسل القناة الأولى من أمام معبر رفح البري، استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن القصف كان شديدا بعد منتصف الليل مع تبادل كثيف لإطلاق النار وضربات موجهة وغارات كثيفة على شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف مراسل القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه لا صحة للتصريحات الأمريكية أو الإسرائيلية بفتح منفذ كرم أبو سالم ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحا أن الجهود الإنسانية مستمرة فيما يتعلق بمعبر رفح من الجانب المصري، والمعبر مفتوح على مدار الساعة من الناحية المصرية، إذ يوجد كل العاملين في معبر رفح البري بالإضافة إلى سيارات الإسعاف ووجود المساعدات الإنسانية خارج معبر رفح وفي مدينة العريش، ولكن المساعدات الإنسانية لا تدخل الجانب الفلسطيني.

وتابع أن الدور المصري مازال موجودا بقوة في ظل تزايد حدة الصراع على الجانب الآخر من خلال المفاوضات واحتواء التصعيد في رفح الفلسطينية.