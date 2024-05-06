مصدر رفيع المستوى: الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين في غزة

الإثنين 06/مايو/2024 - 09:00 م

أكد مصدر رفيع المستوى، أن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أبلغ رئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر، موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار.

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ الشارع الفلسطيني بدأ بالخروج للساحات في رفح الفلسطينية وكل مناطق قطاع غزة بمجرد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر موافقة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والاتصالات التي أجريت مؤخرا لوقف إطلاق النار والجهود المصرية لذلك.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مدينة رفح الفلسطينية اكتظت بالفلسطينيين الذين خرجوا للساحات والشوارع للاحتفال بهذا الرد الذي جاء على لسان رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بالموافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع: "هذه الجماهير خرجت في الشوارع ومناطق الخيام الغربية لمدينة رفح الفلسطينية التي بدأت تصدح بالتهليل والتكبير فرحة بهذا الرد من الحركة وأملا في الوصول إلى وقف تام لهذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، رغم الساعات القليلة التي كانت تفصلنا في السابق عن أوضاع مأساوية كانت ستحل في هذه المدينة عقب نزوح الفلسطينيين من المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، والآن هم يحتفلون بالشوارع ويتبادلون التهاني".