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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 22 ألف قرص تامول مخدر تقدر بـ2 مليون جنيه في مطروح

ضبط كميات كبيرة من
ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح، ممارسة عناصر إجرامية نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:
عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما 22 ألف قرص مخدر لعقار "التامول".
 عاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـأكثر من (2 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 

المخدرات والذخائر