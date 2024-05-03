غدا.. "الغدة الدرقية بين النشاط والخمول" ندوة تثقيفية بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة تثقيفية بعنوان " الغدة الدرقية بين النشاط والخمول" غدا السبت في الخامسة مساء، والتى تهدف الى نشر الثقافة الصحية في الاسلوب الغذائي بين افراد المجتمع، والتوعية بأهمية الغذاء السليم في الحفاظ على الصحة والحيوية والنشاط، وأهمية بناء جسم قوي.

تتناول الندوة بالتوضيح بعض العادات الغذائية الخاطئة والسائدة بين الشباب والفتيات وكيفية التغلب عليها، وكيف تختار طعامك الصحي.

يشارك في الندوة الباحث عمرو توفيق باحث في مجال التغذية العلاجية حاصل على الدبلومة العلمية المهنية ودرجة الماجيستير في مجال التغذية العلاجية.

قال عمرو توفيق ان الغدة الدرقية تعد من أهم الأعضاء التي تسهم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، كما تزيد كفاءة أنشطة الأجهزة الحيوية في الجسم مثل: الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، كما تعزز أداء الجهاز العصبي، لذا ينصح خبراء الصحة باتباع مجموعة من العادات الصحية التي تدعم صحة الغدة الدرقية، وخاصة للأشخاص الذين يعانون قصورًا في إنتاج الهرمون أو فرط نشاط الغدة .