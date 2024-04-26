نائب وزير خارجية اليونان يزور تركيا اليوم

يصل نائب وزير الخارجية اليوناني، كوستاس فراجويانيس إلى إسطنبول اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره التركي، بوراك اكتشابار، في إطار الحوار حول "جدول الأعمال" الإيجابي بين اليونان وتركيا.

وتردد أن المحادثات تقيم الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها حتى الآن، على هامش الدورة الخامسة لمجلس التعاون اليوناني التركي في ديسمبر الماضي، في أثينا وما يتعين فعله لمراقبة الاتفاقيات، حسب صحيفة "كاثيمريني" اليونانية اليوم الجمعة.

وبينما يقيم الجانبان أيضا طبيعة الاتفاقيات، التي يمكن التوقيع عليها في مايو المقبل، في أنقرة، خلال زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هناك.