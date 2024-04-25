الخارجية الروسية: نرحب برغبة سوريا في الانضمام إلى "البريكس"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن الاهتمام الذي أبدته سوريا بالانضمام إلى رابطة دول "البريكس" يدل على أن الدور الدولي للمجموعة أصبح يتزايد بشكل كبير.

وأعرب ريابكوف، في مؤتمر صحفي عُقد في موسكو حول أولويات رئاسة روسيا لمجموعة "البريكس"، عن ترحيب موسكو برغبة واهتمام سوريا بالانضمام إلى "البريكس"، مؤكدًا أن ذلك يعد إشارة مهمة إلى زيادة الثقل الدولي للرابطة.

وكان السفير السوري لدى موسكو بشار الجعفري قد صرح مؤخرا بأن دمشق تسعى لأن تصبح عضوًا في "البريكس".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في يناير الماضي، بدء رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" خلال عام 2024، مُشيرًا إلى أنها ستكون تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين"، من خلال تعزيز دور "بريكس" في النظام النقدي الدولي وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.