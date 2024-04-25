مشاجرة انتهت إلى الصعق بالكهرباء.. التصريح بدفن جثة بائع بسوق أكتوبر

الخميس 25/أبريل/2024 - 06:41 م

قررت النيابة العامة بأكتوبر التصريح بدفن جثة بائع توفى نتيجة صعق كهربائي إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بمنطقة السوق القديم.

كانت البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة السوق القديم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص بها آثار صعق كهربائي بجوار عمود كهرباء وبإحراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالإمساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط الطرف الثاني من المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.