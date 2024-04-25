مصرع شاب هرسه دراس القمح بواحة بلاط في الوادي الجديد

لقي شاب مصرعه، خلال عملية درس القمح، اليوم الخميس، بواحة بلاط في محافظة الوادي الجديد.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى بلاط المركزي.

وتبين وفاة “محمد بشندي عبد العال”، 29 عامًا، مقيم مدينة بلاط، خلال عمله على ماكينة دراس القمح؛ إذ التف جسد المتوفي على عمود كردان مكبس الدراس مما تسبب في هرس جسده ووفاته مباشرة.

وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى بلاط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.