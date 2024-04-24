صور | الوادي الجديد تختتم مبادرة "بلاش تحرقه وترميه" لمواجهة مشكلة حرق مخلفات النخيل

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الصحة والحماية المدنية والإطفاء، اليوم الأربعاء، مبادرة "بلاش تحرقه وترميه واستفاد أنت والمجتمع بيه"، لمواجهة مشكلة حرق مخلفات النخيل بالمزارع مما يسبب في انتشار الحرائق الكبيرة.

أوضح محمد سراج، منسق المبادرة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن المبادرة لها 4 أهداف رئيسية ويجري تنفيذها على محورين بما يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المخلفات بدلًا عن حرقها وإضرار البيئة بها.

أضاف سراج، أن أهداف المبادرة التي جرى تنفيذها على مدار الأسبوع الماضي هي زيادة الوعي بأخطار الأدخنة المتصاعدة من حرق مخلفات النخيل على الفرد نفسه وعلى المجتمع والبيئة ككل وثانيا التوعية بالأخطار الجسيمة الناجمة عن اندلاع الحرائق وثالثا تسليط الضوء على المشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة التي تحقق الاستفادة من مخلفات النخيل والتي تدخل في العديد من الصناعات كصناعة الأخشاب والأسمدة ورابعا تحقيق ربح للمزارع عن طريق بيع تلك المخلفات بدلا من القائها وحرقها.

وأكد سراج، أن محاور المبادرة هي المحور الأول ويشمل الجانب التوعوي والتثقيفي الناجم عن أخطار حرق مخلفات النخيل حيث جرى التنسيق بين مبادرة (بلاش تحرقه واستفاد أنت والمجتمع بيه) وبين كلا من مديرية الصحة والحماية المدنية ومجلس مدينة الخارجة وجهاز شئون البيئة لتوفير محاضرين لإلقاء ندوات الهدف منها زيادة الوعي بأخطار الأدخنة المتصاعدة من حرق مخلفات النخيل على صحة الفرد نفسه وعلى المجتمع والبيئة ككل و التوعية بالأخطار الجسيمة الناجمة عن اندلاع الحرائق على الممتلكات العامة والخاصة ومحو الجهل بالقوانين الحالية بالجرائم التي تتعلق بإلقاء وحرق مخلفات النخيل وتوضيح العقوبات والغرامات المالية.

ولفت إلى أن المحور الثاني يشمل تعظيم الاستفادة من مخلفات النخيل وذلك على عدة أوجه وجرى التنسيق بين مبادرة “بلاش تحرقه واستفاد أنت والمجتمع بيه” وبين كلا من مديرية التضامن الاجتماعي ومركز التدريب على الحرف اليدوية والبيئية التابع لجمعية رواد الثقافة والتنمية بالخارجة وذلك لعمل ورش عمل و تدريب عملي لعدد 15 رائدة ريفية على الحرف والمشغولات اليدوية المعتمدة على مخلفات النخيل بحيث يكون مصدر دخل لهن وجار التنسيق بين المبادرة وبين كلا من مديرية الزراعة والمراكز البحثية في المحافظة وذلك لعمل دورة تدريبية عملية للاستفادة من مخلفات النخيل في عمل سماد عضوي للتربة (الكمبوست) وعمل علف للحيوانات من تلك المخلفات.

وقال منسق المبادرة إن المبادرة خرجت بمقترح جاري عرضه على الجهاز التنفيذي بالمحافظة لبحث سبل تنفيذه وهو تنفيذ مشاريع شباب عبارة عن مفارم لمخلفات النخيل سهلة النقل والدخول للمزارع لاستخدامها كسماد أو علف.

التوعية بطريق الاستفادة من جريد النخيل بدلا من حرقه

توعية المزارعين بمخاطر حرق جريد النخيل بالمازرع

فعاليات مبادرة مجتمعية لمواجهة حرق النخيل بالوادي

مبادرة بلاش تحرقه وترميه لمواجهة مشكلة حرق مخلفات النخيل

مزارعو الواحات خلال مبادرة بلاش تحرقه