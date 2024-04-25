سنودس النيل الإنجيلي يعقد جلسات اليوم الأخير من الدورة الـ"134"

بدأ منذ قليل انعقاد الجلسة الأولى لليوم الأخير لسنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، خلال أعمال دورته الـ134، وذلك لليوم الرابع على التوالي بالصلاة والتأمل، ومن المقرر أن تستمر أعمال الجلسات حتى بعد عصر اليوم بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

ويترأس الجلسات الدكتور القس عزت شاكر الرئيس المنتخب لهذه الدورة السنودسية، والقس مايكل أنور نائب الرئيس، والدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي.

الجدير بالذكر أن السنودس أجري ظهر أمس الأربعاء انتخابات على المقاعد المنتهي فترة شغلها بالمجلس الإنجيلي العام، وبعد ترشيح السنودس لأسماء المرشحين تلقي رئيس السنودس الاعتذارات ثم فتح باب الانتخابات على الأسماء التي تليت في الجلسة ثم خوض الانتخابات وأعلنت لجنة الانتخابات مساء أمس على فوز كل من عن الشيخ عصام عطية صليب شيخ الكنيسة الإنجيلية بالعطارين عضوا عن مجمع الدلتا، وعن مجمع ملوي الشيخ أمير بنيامين لويز من الكنيسة الإنجيلية الأولى بالعزيه، وعن مجمع أسيوط الشيخ باسم نجيب مرقس من الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، وعن مجمع العليا القس مجدي فواد عبد النور راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، والذين تم انتخابهم اليوم لعضوية المجلس الملي الإنجيلي العام.