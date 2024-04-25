استهدافات إسرائيلية لمنازل فلسطينية| 5 شهداء جراء قصف الاحتلال في شرق رفح.. غارة جوية على منزل في مخيم يبنا.. والاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويتزايد كل يوم عدد الشهداء والجرحى جراء الغارات الجوية المستمرة، والقصف المدفعي المتواصل على جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى الاقتحامات المتواصلة والاعتقالات، فاستهدف طيران الجيش الإسرائيلي اليوم، منزل لعائلة الجمل بحي الجنينة شرق مدينة رفح، ونتج عن تلك القصف استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين وعدد من المصابين.

كما استهداف الاحتلال أرض زراعية في شارع صدام في خربة العدس شمال رفح، وشن طيران الجيش الإسرائيلي غارة استهدف بها منزل لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح شمال رفح الفلسطينية.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية قصفًا على منزل لعائلة حسنين في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح ونقل شهيد وعدد من الإصابات جراء تلك الضربة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء كل هذة الانتهاكات في حق الفلسطينيين إلى 34262 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتزايد عدد الجرحى إلى 77229 جريح، منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام لم يتم حصر عددهم.

اقتحامات إسرائيلية واسعة على مدن وقرى فلسطينية

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات لعدد من المنازل في قرى ومدن فلسطينية، فاقتحم الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وانتشرت آليات الاحتلال في شوارع البلدة، كما اقتحم جيش الاحتلال منزل المواطن الفلسطيني هلال ابو السعود، وتم اعتقاله عقب مداهمة منزله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وأصيب شاب فلسطيني جراء تلك المواجهات، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية في البلدة.

وشهدت بلدة بيت دجن اقتحام كبير من جنود الاحتلال، وانتشرت الآليات العسكرية في عدة مناطق بالبلدة، كما داهم جيش الاحتلال عدة منازل في البلدة.

واقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة رام الله، وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رام الله التحتا وحي الطيرة قرب دوار السرية.

كما اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وانتشر جنود الاحتلال معززين بعدد من الآليات العسكرية في حي كفر سابا وخلة نوفل، كما داهم الاحتلال منزل مواطن فلسطيني.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية

دعا الاتحاد الأوروبي وأمريكا، أمس الأربعاء، إلى عمل تحقيق شامل في المقابر الجماعية التي وجدت بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة، وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إجراء تحقيق شامل وشفاف في وجود مقابر جماعية بمناطق في قطاع غزة.

كما دعا مجلس جامعة الدول العربية ، مجلس الأمن الدولي ، لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وقام كافة الدول الأعضاء بالتأييد على أن الاحتلال مستمر في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

واستنكر الاعضاء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

يذكرأن، طواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينية انتشلت جثامين 310 شهيد على الأقل، من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة.

كما تم العثور على عشرات الجثامين لشهداء في مقبرة جماعية بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد انسحاب جنود الاحتلال من المجمع الطبي.