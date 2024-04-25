من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

خِلَال جَولَتِه فِي مُحَافظَة جَنُوب سَيْناء "أَرْض الفيْروز"، أول أَمْس الثُّلاثاء، مع اللِّوَاء المحافظ د. خَالِد فُودَة، أحد أَبرَز رِجَال اَلقُوات المسلْحلة، تزامنًا مع الذِّكْرى رَقْم 42 لِتحْرِير سَيْناء، أَكَّد وزير العمل حسن شِحاتة: " إِنَّ اَلعُبور نَحْو بِيئة العمل اللَّائقة يَتَحقَّق أيْضًا فِي كُلِّ شِبْر على أَرْض هذَا الوطن اَلعزِيز، اَلذِي يَجنِي ثِمَار الانْتصارات، لَيْس على الاسْتعْمار فقط، بل على الإرْهاب وأعْوانه، نَجنِي تِلْك الثِّمَار فِي المشْروعات العمْلاقة اَلتِي تُسَاهِم فِي التَّنْمية، وتوفِّر فُرَص العمل، وتصْنع مُنَاخ الاسْتثْمار اَلآمِن اَلذِي تَشهدُه مِصْر، رَغْم التَّحدِّيات المحيطة بِنَا مِن كُلِّ جَانِب ". حيث

وَقَال شِحاتة: " إِنَّه لَمِن دَواعِي سعادَتي تواجدي اليوْم، على هَذِه الأرْض الطَّيِّبة، ونحْن نَحتَفِل بِالذِّكْرى الثَّانية والْأرْبعين لِتحْرِير سَيْناء، اَلتِي تُجسِّد الدَّوْر الوطَنيَّ والْبطوليَّ لِقوَّاتنَا المسلَّحة، وشعْب مِصْر اَلعظِيم، اَلذِي يَقِف صفًّا واحدًا، فِي مُوَاجهَة كَافَّة التَّحدِّيات الدَّاخليَّة والْخارجيَّة ".

وَتَوجَّه اَلوزِير بِتهْنِئة إِلى فَخامَة اَلرئِيس،ووزير الدِّفَاع..وَقَال: " نَجدُها فُرصَة لِكيْ نَبعَث بِبرْقِيَّة تَهنِئة لِفخامة اَلرئِيس عَبْد الفتَّاح السِّيسي رئيس الجمْهوريَّة القائد الأعْلى لِلْقوَّات المسلَّحة، والْفريق أَوَّل مُحمَّد زَكِي القائد اَلْعام لِلْقوَّات المسلَّحة وزير الدِّفَاع والْإنْتاج اَلحرْبِي، بِهَذه المناسبة العزيزة على قَلْب كُلٍّ مِصْرِي، لِنؤكِّد أنَّ رُوح تِلْك الانْتصارات الوطنيَّة الكبيرة، لََا زَالَت مُتواجدة بيْننَا، نَستعِين بِهَا فِي اَلعُبور نَحْو الجمْهوريَّة الجديدة... "