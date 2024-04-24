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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

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مدحت العدل: أزمة القيد "ستُحل".. ومصطفى شوبير رائع وليه مستقبل

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
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أكد  الكاتب والسيناريست مدحت العدل،  أهمية أن يكون هناك روح رياضية بين مشجعي كرة القدم، بعيدًا عن النتئجة، ولكن الأهم الجهد والعرق، والتمسك بالقيم.

وقال خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،:" متوقع وقف القيد في نادي الزمالك، وهتتحل قبل شهر  8 القادم، المجلس الجديد بعث بكثير من الاسقترار والنادي عمل اللي عليه وأكتر.. وهناك لوبي لخدمة نادي الزمالك، ومساعدة الفريق وطوال عمرنا نفعل ذلك".
وأشاد باداء مصطفى شوبير، قائلًا "رائع، وأحب كلاعب وشخص، وبحب الشخصيات دي.. وهو مستقبل حراسة المرمى".

كما أعرب عن سعادته بزيارة الكابتن الخطيب لنادي الزمالك، حيث أن هذه روح كرة القدم، مضيفًا:" اللعبة دي لا بتأكل الناس لما يكونوا جعانين، ولا بتشربهم... وفي الآخر هي لعبة".

الكاتب والسيناريست مدحت العدل الإعلامي والمحامي الدولي الدكتور خالد أبو بكر مشجعي كرة القدم مصطفى شوبير