مباراة حسم لقب الدوري الفرنسي.. مبابي يقود باريس سان جيرمان أمام لوريان

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لوريان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره لوريان بملعب لو موستوار، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود كيليان مبابي هجوم البي إس جي أمام لوريان، رفقة البرتغالي جونسالو راموس، وعثمان ديمبلي.

ويسعى الفريق الباريسي لحصد الثلاث نقاط من اللقاء، ففي حالة فوزه على لوريان، يحسم لقب الدوري الفرنسي رسميًا لصالحه.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، بفارق 11 نقطة عن موناكو الوصيف حتى الآن، بينما يأتي لوريان في المركز السابع عشر قبل الأخير بـ26 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة لوريان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: يورام زاجي - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: لي كانج إن - سيني مايولو - فابيان رويز

وفي الهجوم: كيليان مبابي - جونسالو راموس - عثمان ديمبلي؟