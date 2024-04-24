نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرى العياط

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا أعمال النظافة والأشغالات ومخالفات البناء بمركز العياط مشددا على تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول والمرور الميداني المستمر علي مدار اليوم لرصد أي مخالفة في مهدها وإزالتها فورا.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواءأحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أعمال النظافة والأشغالات ومخالفات البناء والموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك لمتابعة نسب التنفيذ ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات.



كما تفقد نائب المحافظ مشروعات الصرف الصحي بقري طهما وكفر قاسم والمقطافية

مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة .



واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بمركز العياط بتفقد أعمال تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي وأعمال أحلال وتجديد خطوط مياة الشرب بشوارع مدينة العياط

وجه النائب بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي وسرعه الأنتهاء من احلال وتجديد خطوط المياه

رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط والمهندس أحمد فرغلي

مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة ومسؤلي الجهاز التتفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والشركة المصرية للأتصالات وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.