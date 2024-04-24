أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات بحثية في جميع مجالات العلوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء قبول مقترحات بحثية في كافة مجالات العلوم للأعوام 2025 – 2027، وذلك ضمن بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجي بين الأكاديمية وأكاديمية العلوم التشيكية.

وستقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل المشروعات بالتعاون مع الجانب التشيكي طبقًا للشروط والبنود المُعلنة وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 150 ألف جنيه سنويًا، وعلى السادة الباحثين الراغبين في الاشتراك في البرنامج التسجيل إلكترونيًا على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا http://submission.asrt.sci.eg/ وللاطلاع على شروط التقدم وملء استمارة التقدم يمكنكم أيضًا الدخول على الرابط التالي https://www.avcr.cz/en/academic-public/international-affairs/bilateral-cooperation/Currently-announced-programmes/، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 10 يونيو 2024، علمًا بأنه لن يتم قبول أي أوراق ترد إلينا بغير الروابط الإلكترونية المذكورة أعلاه، وسيشمل الدعم تذاكر السفر وإقامة الباحثين المصريين في التشيك، بالإضافة إلى تكلفة المُستهلكات والكيماويات والنشر.

ومن ضمن الشروط أن ينتمي الباحث الرئيسي المصري والباحث المناوب للفريق البحثي إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة، كما يجب أن يتقدم الباحث المصرى والباحث التشيكي بالمقترح في نفس الوقت كل في جانبه مع ضرورة إرفاق خطاب من الجهة البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم الصفحة الأولى من المشروع من الجانب المصري والجانب التشيكي، ويُسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.