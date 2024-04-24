شعبة الأجهزة الكهربائية: توفر جميع الأصناف بعد وصولها للشح الفترة السابقة

كشف وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن حالة الانخفاض في الأسعار بسوق الأجهزة الكهربائية، كما أن السوق يشهد أيضا حالة من الركود الجزئي.

ونصح أبو سمرة المواطنين الذين لديهم راغبة في الشراء، بسرعة بالشراء في الوقت الحالي حيث يعتبر هو الأنسب لشراء كافة الأجهزة الكهربائية، وأرجع ذلك إلى لقيام الشركات بتوريد الأجهزة الكهربائية بشكل منتظم.

مما أدى إلى زيادة في المعروض والبيع بأسعار الشركات الرسمية، أيضا القضاء علي ظاهرة الأوفر برايس، مؤكدا أن الفترة القادمة، ستشهد تراجع من بعض الشركات والمصانع التي لم تقم بخفض الأسعار.

كما أشار خلال تصريحات صحفية اليوم إلي أن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية حول نسب الانخفاض المتوقعة.

وقال أبو سمرة إن المواطن شعر بالانخفاض في الأسعار، علي الأجهزة الكهربائية في الفترة الأخيرة، كما أكد أن سوق الأجهزة الكهربائية تتوافر فيه جميع الأصناف حاليا، بعد أن وصلت خلال الفترة السابقة إلى الشح.

واستعرض عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، بعض أسعار الأجهزة الكهربائية حالياً، حيث يتراوح سعر جهاز التكييف ما بين ٢٠ ألفا إلى ٢٥ ألفا للتكييف الحصان ونصف غير موفر للطاقة.

بينما سعر جهاز التكييف الموفر للطاقة (الانفرتر) يتراوح ما بين ٣٠ ألفا إلى ٣٥ ألفا.

كما تتراوح أسعار المراوح السقف ما بين ٨٠٠ إلى ٢٥٠٠ المروحة الواحد حسب الماركة، ويتراوح سعر المبرد الصحراوي من ٣٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه.

أما بالنسبة للفريزرات الصندوق تترواح بين ٧٠٠٠ إلى ١٨٠٠٠ حسب الحجم والماركة.