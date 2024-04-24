ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (48) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (21 بندقية آلية-18 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (48 متهم "لـ 36 منهم معلومات جنائية").

ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,320 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو ، كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (322) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة).. بحوزة (5 متهمين لــ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى وطلقة).

تنفيذ (746) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم

(6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.