أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الوضع الميداني واضح للغاية ولا لبس فيه، فكل شحنات الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا لن تغير الديناميكيات على الجبهة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع في ساحة المعركة بليغ للغاية ولا لبس فيه، لكننا لا نمل من تكرار أن كل هذه الدفعات الجديدة والجديدة من الأسلحة، التي ربما تكون جاهزة بالفعل، لن تغير الديناميكيات على الجبهة".

وأجاب بيسكوف عن سؤال حول الخطط المحتملة لشن ضربات للقوات المسلحة الروسية على طول طرق نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا: "هذا موضوع يقع أكثر من اختصاص قواتنا المسلحة التي تقوم بعملية عسكرية خاصة، لذلك ليس من اختصاصنا هنا أن نقول أي شيء حول هذا الموضوع".

وأضاف بيسكوف، أن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعًا؛ فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أمس الثلاثاء، أن الوضع في ساحة المعركة ليس لصالح أوكرانيا، سواء في دونباس أو في مناطق أخرى.