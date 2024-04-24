لليوم الثالث علي التوالي.. سنودس النيل الإنجيلي يعقد جلساته بمصر الجديدة

بدأ منذ قليل انعقاد الجلسة الأولى لسنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، خلال أعمال دورته الــ134، وذلك لليوم الثالث على التوالي بالصلاة والتأمل، ومن المقرر أن تستمر أعمال الجلسات حتى غدا الخميس 25 أبريل بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

ويترأس الجلسات الدكتور القس عزت شاكر الرئيس المنتخب لهذه الدورة السنودسية، والقس مايكل أنور نائب الرئيس، والدكتور القس رفعت فتحي الامين العام لسنودس النيل الإنجيلي

ومن المقرر أن يختار السنودس اليوم الاربعاء، أيضًا عدد أعضاء جدد أو تجديد مدة لعضوية المجلس الإنجيلي العام عن مجمع الدلتا علماني ثابت، وعلماني ثابت عن مجمع ملوي، علماني ثابت عن مجمع أسيوط ، يتم انتخاب قس بالتبادل بين مجمع سوهاج مع مجمع الأقاليم العليا، وذلك مع مراعاة أن الناخبين هم الذين ينطبق عليهم المادة الثالثة والمادة الرابعة من قانون المجلس الإنجيلي العام على أن يكون إنجيليًا وطنيًا.

والجدير بالذكر الانتخابات الخاصة بالسنودس تتم بالاقتراع السري خلال الصناديق، ويتم فرز الأصوات خلال انعقاد الجلسة.