رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ال42.

وجاء في البرقية:

"ابعث إليكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، متمنياً أن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعواماً عديدة، ومصر في عزةٍ ومنعةٍ ورخاء".

وتابع؛ " أن 25 إبريل عيدًا لكل المصريين، وشاهدًا على براعة المفاوض المصري في الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بكل إصرار وعزيمة، بعد أن ضرب أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وليسطروا ملحمة وطنية في سجل الانتصارات العسكرية للأمة المصرية".