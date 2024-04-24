"أثناء عبورهم الطريق".. مصرع وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة صدمتهم سيارة بحدائق أكتوبر

لقيت فتاة مصرعها بينما أصيبت والدتها وشقيقها عقب اصطدام سيارة ميكروباص بهم أثناء محاولتهم عبور الطريق بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفاة ومصابين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص ب3 من أسرة واحدة مما تسبب في مصرع فتاة وإصابة والدتها وشقيقها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة جهودها لسرعة ضبط السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.