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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الإعلان عن المرشحين من جامعة عين شمس لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

ارشيفية
ارشيفية
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اعتمد  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة الإعلان العاشر للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP" حيث تم ترشيح  4 أعضاء  من أبناء جامعة عين شمس ضمن هذا الإعلان.

وأعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن قائمة المرشحين ضمت كلية الطب (عضو لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه)، كلية الزراعة (عضو لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه)، وكلية الألسن (عضويين لدراسة الماجستير).

كما أوضحت قائمة المرشحين، الجامعات والمعاهد اليابانية المرشح لها أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وهي كالتالي معهد كيوشو للتكنولوجيا، جامعة هوكايدو، جامعة هيروشيما، والمركز القومي لصحة الطفل بطوكيو.

ضمت أسماء المرشحين كلا من: 
- د. خالد عبدالفتاح حامد أحمد – كلية الزراعة  
- د. محمد علي عبدالحميد عبدالباقي – كلية الطب
- أميرة مرتضي محمود حبيب – كلية الالسن 
- رأفت جابر عبدالصبور علي – كلية الالسن

اسماء المرشحين جامعة هيروشيما معهد كيوشو للتكنولوجيا جامعة عين شمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي