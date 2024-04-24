العين يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا رغم الخسارة من الهلال

حسم فريق العين الإماراتي تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2024، رغم الخسارة من الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في إياب نصف النهائي، ليصبح مجموع النتيجتين 5-4 لصالح العين.

شهدت مباراة الإياب في ملعب "الملك فهد" ندية كبيرة بين الفريقين، حيث سارع الهلال إلى التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة عن طريق روبن نفيز.

ولكن العين لم يستسلم، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 12 من تسديدة رائعة لإريك يورغينس دي مينيزيس.

وفي الدقيقة 29، خطف سالم الدوسري هدفًا قاتلًا للهلال، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

العين صمد أمام ضغط الهلال في الشوط الثاني، وحافظ على النتيجة، ليضمن تأهله للنهائي.

يُعدّ هذا التأهل للنهائي الأول للعين منذ عام 2016، عندما خسر أمام جونبك هيونداي الكوري الجنوبي.

يواجه العين في المباراة النهائية الفائز من لقاء أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما الياباني، والتي ستقام في 11 و 25 مايو المقبل.

