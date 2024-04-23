الإمارات تبحث مع أستراليا وألبانيا تعزيز التعاون الأمني والعسكري

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم "الثلاثاء"، مع نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا ريتشارد مارليس، مجالات التعاون المشترك بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وجهود تعزيز الأمن والاستقرار فيها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي السياق، استقبل الشيخ محمد بن زايد وزير الداخلية في ألبانيا تاولانت بالا، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من خبرات الإمارات وتجاربها المتقدمة في هذا الشأن وذلك في إطار اتفاقية التعاون القائمة بين البلدين.