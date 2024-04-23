مسؤول دفاعي أمريكي يبحث سبل تعزيز التعاون الأمني خلال زيارته فرنسا وبلجيكا

بحث وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الاستحواذ والاستدامة ويليام لابلانت خلال زيارته فرنسا وبلجيكا سبل تعزيز التعاون الأمني مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين بشأن المتطلبات والفرص الفورية لزيادة عمليات الشراء والإنتاج والتوريد المستدام في المستقبل، في الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2024.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم “الثلاثاء” أن لابلانت ناقش خلال مؤتمر حلف شمال الأطلسي "الناتو" نصف السنوي لمديري السلاح الوطنيين، التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل لزيادة إنتاج حلف الناتو الدفاعي ومبادرات المشتريات المتعددة الجنسيات والإشراف البرنامجي.

واتفق قادة الحلفاء على خطة عمل للإنتاج الدفاعي لزيادة الإنتاج في قمة فيلنيوس لعام 2023 لتسريع المشتريات المشتركة ومعالجة التحديات الصناعية الدفاعية وزيادة قابلية التشغيل البيني وقابلية التبادل بين الحلفاء.

وبحسب البيان، تسترشد هذه الجهود بمجلس الإنتاج الصناعي الدفاعي التابع لحلف شمال الأطلسي، والذي اجتمع للمرة الثانية في بروكسل في الأسبوع السابق ويظل يركز على زيادة القدرة الصناعية وتعزيز أمن سلسلة التوريد وتعزيز توحيد القدرات.

كما أشاد لابلانت بالتقدم المحرز في زيادة جهود التطوير والإنتاج المشترك، مثل إنتاج صواريخ باتريوت المعززة التكتيكية في ألمانيا.

كما أجرى لابلانت أيضًا خلال زيارته اتصالات ثنائية مع الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي للاستثمارات الدفاعية وممثلي الإدارة الوطنية من كندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.