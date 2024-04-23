الجيزة تزيل تعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر

تلقت محافظة الجيزة من خلال صفحة الفيس بوك الرسمية عدد من شكاوي المواطنين بشأن تضررهم ن وجود تعدي علي الاراضي الزراعية بعمل سور وبوابة من الصاج بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع مديرية الزراعة لسرعة فحص الشكوي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وعلي الفور قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

كما تلقت محافظة الجيزة شكوي بشأن قيام أحد الأشخاص باستغلال قطعة أرض فضاء بمنطقة بشتيل بجوار جامع فلفل بحي المنيرة في فرز وتشوين النفايات البلاستيكية بهدف إعادة تدويرها مرة أخري .

وعلي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة بسرعة رفع تشوينات النفايات والمخلفات البلاستيكية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب قطعة الإرض وذلك لوجودها داخل منطقة سكنية مما يهدد أمن وسلامة العقارات المجاورة للخطر ، بالإضافة إلي عدم تنفيذه أشتراطات الحماية المدنية .