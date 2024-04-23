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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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شاهد.. أغنية وزارة الداخلية "أهلا بالفرسان" بمناسبة البطولة العربية العسكرية للفروسية

شاهد .. أغنية وزارة
شاهد .. أغنية وزارة الداخلية أغنية أهلا بالفرسان
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أذاعت وزارة الداخلية أغنية «أهلا بالفرسان» لفرسان مصر بمناسبة استعداد نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأغنية أهلا بالفرسان من غناء صابرين النجيلي، كلمات عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل.

وتنطلق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد غدا وتنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من 24 إلى 27 أبريل الحالي في نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية، بمشاركة 11 دولة عربية. 

 

البطولة العربية العسكرية للفروسية نادي الفروسية