البرلمان يحيل 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ توصياتها

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 23 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وتلك التقارير بشأن تقديم خدمات أو إزالة بعض المعوقات العامة أو لأهالي دوائر هؤلاء الأعضاء وجاء تلك التقارير على النحو التالي:

* النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء مدرسة على أرض أملاك دولة بقرية علوان – مركز أسيوط – بالترعة السوهاجية – محافظة أسيوط.

* النائب علاء خير الله، بشأن سداد المستحقات المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف للعاملين بالمدارس ذات الخدمات المسائية – محافظة أسيوط.

* النائبة سناء السعيد، بشأن الاستفادة من فصول الحضانة المجهزة بشكل كامل ولم يتم افتتاحها بمدرسة التعليم الأساسي بالتناغة الشرقية – مركز ساحل سليم – محافظة أسيوط.

* النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مدرسة النخلات للتعليم الأساسي التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

* النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق (سليمان صالح للتعليم الأساسي ) بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

* النائب أحمد الشريف، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس فنية (صناعي – زراعي – تجاري) بقرية 3 بنجر السكر- حي ثاني العامرية، علي قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – محافظة الإسكندرية.

* النائبة منى عمر، بشأن الاستعانة بالمدرسين المتقاعدين للعمل بالتدريس بعقود سنوية بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

* النائب إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مدرسة متميزة للغات على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية.

* النائبة فايزة صالح، بشأن فتح فروع لمكاتب التوثيق العقاري بمقار الوحدات المحلية القروية بمركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة.

* النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء فرع للشهر العقاري ببرديس بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

* النائبة ألفت المزلاوى، بشأن رصف بعض شوارع منطقة حي غرب سوهاج – محافظة سوهاج .

* النائب إيهاب أنيس، بشأن إعادة رصف الطريق الداخلي الذي يربط بين قريتي نوسا البحر ونوسا الغيط – مركز أجا – محافظة الدقهلية.

* النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال أعمال خطوط الإنحدار وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشغبة – محافظة أسيوط.

* النائبة ألفت المزلاوى، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب في منطقة حي غرب سوهاج – محافظة سوهاج.

* النائبة سهام بشاى، بشأن استكمال تطوير ورفع كفاءة محطتي مياه الشرب بمدينة الواسطى (الشرقية – الغربية) ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) محافظة بني سويف.

* النائب محمد طلبة، بشأن تغطية خليج منطقة العبابدة غرب المعاهدة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

* النائب محمد طلبة، بشأن تغطية خليج البناهوة الجديدة غرب المعاهدة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

*النائب أشرف الشبراوى، بشأن استكمال تغطية ورصف الطريق الرابط بين قرية ديرب الخضر ومصرف البحيرة العمومي وطريق كوم الجنينة مروراً بعزبة العبيد – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

* النائب أشرف الشبراوى، بشأن استكمال المركز الطبي بقرية نجير– مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

* النائب إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مكتب تطعيمات دولي للمسافرين بمدينة أجا – محافظة الدقهلية.

* النائب أحمد رمزى، بشأن تنظيم حملات توعية للمواطنين من خطورة الإفراط في تناول المسكنات داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية بمشاركة الجمعيات الأهلية.

* النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تدبير مبلغ مالي لعملية إحلال وتجديد وترميم بعض المساجد بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

* النائب هانى خضر، بشأن الموافقة على إعفاء مركز شباب قرية ميت الموز – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية من الريع المقرر لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وقدره مليون وستمائة ألف جنيه.