بنك البركة يعين معتز القصبي رئيساً تنفيذياً للعمليات

أعلن بنك البركة عن تعيين معتز القصبي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وذلك لما يتمتع به من خبرة واسعة تمتد لأكثر من 27 عامًا في قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

ومن خلال المنصب الجديد، يتولى القصبي مهامه في دفع عمليات توسع بنك البركة داخل السوق المصرية للأمام، وذلك عبر تعزيز قاعدة عملاء البنك وتوسيع عروض المنتجات والخدمات، إلى جانب تسهيل عملية التحول الرقمي وتحقيق التميز التشغيلي؛ دعماً لتطلعات الدولة نحو تحقيق التميز الاقتصادي.

وشغل القصبي مناصب رئيسية عدة في مؤسسات مرموقة من بينها البنك التجاري الدولي، وسيتي بنك، والبنك العربي الوطني وذراعه الاستثماري، البنك المركزي المصري وبيت التمويل الكويتي وبنك قطر الإسلامي وبنك عودة، ما يبرهن على خبرته الواسعة وكفاءته في مختلف جوانب العمليات المصرفية وإدارة المخاطر. وخلال فترة توليه منصبه الأخير، لعب القصبي دورًا محوريًا في تطبيق أنظمة متطورة عبر منصبه كرئيس قطاع إدارة المخاطر وأمن المعلومات في بنك الاستثمار العربي بما في ذلك مخاطر التشغيل وتكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات، ومخاطر السوق والسيولة، والاحتيال المالي وإدارة الحوادث والأزمات والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطط التعافي .

يمتلك القصبي سجلاً حافلاً من الخبرات في مجالات متنوعة مثل العمليات المصرفية والأنظمة البنكية المتعددة، والرقابة الداخلية، وإعادة هندسة العمليات، وإدارة المخاطر الكليه والمشاريع، ومخاطر الخدمات المصرفية الرقمية والأساسية، وحوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر والامتثال GRC وغيرها إلى جانب العديد من الشهادات الدولية المعتمدة.