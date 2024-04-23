وول ستريت جورنال: واشنطن تعتزم فرض عقوبات ضد البنوك الصينية التي تساعد روسيا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر لم تسمها، أن الولايات المتحدة تعكف على صياغة عقوبات ستهدد بعزل بعض البنوك الصينية عن النظام المالي العالمي.

وتأمل واشنطن أن تسمح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالوصول مسلحًا بنفوذ دبلوماسي في زيارة للصين هذا الأسبوع في محاولة لوقف دعم بكين التجاري للإنتاج العسكري الروسي.

وفي اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في 19 أبريل الجاري، قال بلينكن إن الصين هي "المساهم الرئيسي" في المجمع الصناعي العسكري في الكرملين.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق من شهر أبريل نقلًا عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن الصين تساعد آلة الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال توفير الأدوات الآلية وتكنولوجيا الأسلحة وصور الأقمار الصناعية.

ويُعتقد أيضًا أن الصين تزود روسيا بأشباه الموصلات وغيرها من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية.

وقال ماكس بيرجمان، زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، لصحيفة وول ستريت جورنال "لقد مكن هذا الكرملين في نهاية المطاف من تسريع إنتاج أسلحته، بما في ذلك المدرعات والمدفعية والصواريخ والطائرات بدون طيار، وإقامة دفاع فعال ضد الهجوم المضاد الأوكراني في عام 2023".

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، يأمل المسؤولون أن يؤدي الضغط الدبلوماسي إلى تجنب الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى كسر العلاقات الهشة بين الصين والولايات المتحدة.

وأضافت أن "منع البنوك من الوصول إلى الدولار - وهو فئة معظم التجارة العالمية - له آثار أوسع بكثير من العقوبات العادية التي تستهدف الأفراد والشركات، ولذلك غالبا ما يتم الاحتفاظ بها كملاذ أخير".

وسبق أن حذر بلينكن ومسؤولون أمريكيون آخرون الصين من تقديم مساعدات عسكرية فتاكة لروسيا وحثوا بكين على استخدام نفوذها على موسكو للمساعدة في إنهاء الحرب.

وقال بلينكن في 19 أبريل: "لا يمكن للصين أن تحظى بالأمرين في الاتجاهين، لا يمكنها تحمل ذلك، أنت تريد أن تكون لديك علاقات إيجابية وودية مع دول في أوروبا، وفي الوقت نفسه، فإنك تؤجج أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".