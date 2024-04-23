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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز 2009 يفوز على الأهلي ويقترب من حسم الدوري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق نادي بيراميدز مواليد ٢٠٠٩ الفوز على نظيره النادي الأهلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي بيراميدز بالدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.

وواصل بيراميدز صدارته لبطولة الدوري بهذا الانتصار واقترب من تحقيق اللقب مع اقتراب الدوري من جولة الختام، مع مطاردة وصيفه نادي انبي.

ويحل بيراميدز ضيفا في الجولة الأخيرة على الزمالك بملعبه ويكفيه التعادل من أجل حسم لقب بطولة الدوري، أو خسارة انبي في المقابل.

ويقود الفريق المدير الفني توفيق عيد توفيق والمدرب العام إيهاب المصري ومدرب الحراس أحمد محمود، ويشرف على قطاع الناشئين معتصم سالم رئيس القطاع ومساعد المدير الرياضي.

نادي بيراميدز بيراميدز والأهلي دوري الناشئين