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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لبنان.. طائرات إسرائيلية تشن غارة جوية على أطراف بلدة بنت جبيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة جوية على أطراف بلدة بنت جبيل وعلى حرش يارون جنوب لبنان.

وأمس الإثنين، قالت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين بالصواريخ استهدف بها بلدتي رب ثلاثين والعديسة في جنوب لبنان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سماع دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة.

كما أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه قاموا بقصف مقر قيادة لواء المشاة الثالث الإسرائيلي التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردًا على ‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل.

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