تحالف جديد للمسلمين في أوروبا.. التحديات والصعوبات

عقد التحالف الجديد للمسلمين في أوروبا، خلال اليومين الماضيين أول جلساته، بهدف مواجهة التحديات المتصاعدة ضد المسلمين في اوروبا، يُعرف هذا التحالف باسم "آمال"، وقد تم إطلاقه رسميًا أكتوبر في باريس بمشاركة شخصيات وقادة مسلمين من 17 دولة وأهداف هذا التحالف تشمل.



كيف يعمل التحالف على مكافحة التمييز؟

و يعمل تحالف المساجد والجمعيات وقادة المسلمين في أوروبا، المعروف باسم "آمال"، على مكافحة التمييز ضد المسلمين من خلال العديد من الجهود.

وهذه بعض النقاط المهمة حول كيف يعمل هذا التحالف:

تنسيق الإجراءات

و يسعى التحالف إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات الإسلامية في أوروبا لمكافحة الكراهية والتمييز ضد المسلمين.

من خلال التنسيق، يمكن تحقيق تأثير أكبر في مواجهة التحديات.

تعزيز القيم الإنسانية للإسلام

يعمل التحالف على نشر قيم الإسلام المعتدل والتأكيد على الجوانب الإيجابية للدين.

وهذا يساهم في تغيير الصورة النمطية للمسلمين وتقديم رسالة سلام.

مكافحة التطرف واليمين المتطرف

كما يهدف التحالف إلى مكافحة التطرف والعنصرية من خلال تعزيز التعايش المشترك والتفاهم بين مختلف الثقافات والديانات في أوروبا.

المشاركة في الانتخابات الأوروبية

و يشجع التحالف المسلمين على المشاركة في الانتخابات الأوروبية.

كما أن هذا يعزز دورهم في صنع القرار وحماية قيم الديمقراطية.

حماية كرامة ومواطنة المسلمين الأوروبيين

إذ يعمل على حماية حقوق المسلمين وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، مما يساهم في تحقيق المساواة والعدالة.

وضع المسلمين في أوروبا

المسلمون في أوروبا يشكلون جزءًا من المجتمعات الأوروبية المتنوعة، هم يعيشون في دول مختلفة بأعداد متفاوتة.

وهنا بعض المعلومات حول وضع المسلمين في بعض الدول الأوروبية..

فرنسا

تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، حوالي 5 مليون مسلم. ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا.

ألمانيا

يقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص، وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين، وتزايدت أعداد المسلمين في السنوات الأخيرة بسبب الهجرة واللجوء.

بريطانيا

يتمركز أغلب المسلمين في لندن، وينحدر أصولهم من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا.

إسبانيا

ظل جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، ويعتنق أكثر من مليون و900 ألف شخص الدين الإسلامي في البلاد.

إيطاليا

يقدر عدد المسلمين في إيطاليا بحوالي نصف مليون مسلم. يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد.

هولندا

يتجاوز عدد المسلمين في هولندا 850 ألف مسلم، واستقطبت هولندا اليد العاملة من دول مسلمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

بلجيكا

يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هناك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى.

في المجمل، المسلمون في أوروبا يعيشون تحت المجهر، حيث يتم مناقشة اندماجهم وتحدياتهم المجتمعية.