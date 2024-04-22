القوات المسلحة تهنئ السيسي بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء

بعث الفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وجاء فيها:"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم باليمن والبركات.

وتابعت البرقية: " ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم شعب مصر العظيم بها لحماية الوطن وصون مقدساته، متمسكين بروح نصر أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين سطروا بطولاتهم وتضحياتهم بأحرف من نور فى سجلات شموخ الوطن ورفعوا راية مصر على أرض سيناء الحبيبة تخفق بالعزة والكرامة الوطنية، رعاكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

كما هنأ الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.