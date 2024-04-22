افتتاح معرض تأثيري للتشكيلي عصام كمال بجاليرى قرطبة (صور)

افتتح جاليري قرطبة، بادارة الناقد محمد الجبالى، معرض تأثيرى للفنان عصام كمال، وذلك مساء أمس الأحد، وسط حضور كبير من الفنانون والمبدعون، ويستمر حتى 8 مايو.

وعن الفنان عصام كمال، قال تشكيليون:" صياد يقتنص اللحظة ليصنع فنه من انفعال طارئ أو مشهد عابر ربما يمر المئات من البشر أمامه ولا يلفت نظرهم ..استطاع أن يمتلك ناصية فرشاته حيث يتلاعب بألوانها كيف شاء صانعًا أطيافًا مبهجة تلامس الأفكار والوجدان راصدًا ومسجلاً تاريخ القاهرة القديمة بمعمارها العتيق وناسها الطيبين وشوارعها ذات العبق الخاص".

الفنان التشكيلي عصام كمال عبد الله، من مواليد 1966 القليوبية، التحق بدراسات حرة فى الفنون الجميلة، عضو نقابة الفنانين التشكيليين شعبة التصوير.

وشارك في العديد من المعارض داخل وخارج مصر، منها معرض كلثوميات بالمغرب، معرض فينسيا الدولى للقطع الصغيرة، قطاع الفنون التشكيلية، معرض دبي الدولي 2020،كما شارك بالمعرض العام الدورة 40 ، وحصل على ميدالية التميز بمعرض "من وحي الأبنودي" بقصر الأمير طاز 2015 .

وأقام الفنان عصام كمال العديد من المعارض الشخصية منها معرض "حدوتة مصرية" بقاعة الباب سليم بالأوبرا 2016، ومعرض شخصي بقاعة آرت كورنر بالزمالك 2018، ومعرض "زهور الربيع" بقاعة كايرو بوكس بالمعادى 2019، وشارك بعملين في معرض "لوحة لكل بيت" المقام بالمملكة العربية السعودية.

وتم اقتناء بعض أعماله لدى متحف الفن الحديث ووزارة الثقافة وبعض الشخصيات داخل وخاج مصر، وحصل على منحة التفرغ من المجلس الأعلى للثقافة، وصدر له العديد من الرسوم الصحفية بجريدة الأخبار ومجلة صباح الخير.

438082260_950524100415734_7485374933948860646_n

439953069_950524970415647_7495147321168547283_n

439901855_950525270415617_6553733479336806640_n

439874549_950525157082295_5204975699886007960_n

439856961_950525810415563_557767582436013824_n

438079436_950524143749063_6522339584484134274_n