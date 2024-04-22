الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار شمال المحافظة الوسطى بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، أن الطيران المروحي للاحتلال الإسرائيلي أطلق النار شمال المحافظة الوسطى بقطاع غزة، كما تجدد القصف العنيف من مدفعية الاحتلال على مناطق المغراقة والزهراء وشمال النصيرات.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مبنى تابع لمستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أوضحت مصادر فلسطينية في محيط مستشفى العودة، أن قوات الاحتلال استهدفت ألواح الطاقة الشمسية بالمستشفى.

ومنذ قليل، قصفت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي شواطئ الزوايدة ودير البلح بالقذائف، وأطلقت نيران الرشاشات اتجاه الشواطىء.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويواصل شن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ قليل، غارة جوية استهدف بها منزلًا في منطقة البروك في دير البلح وسط قطاع غزة.