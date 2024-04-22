اليوم.. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية تبدأ زيارة لسويسرا وإيطاليا

أعلنت الخارجية الأمريكية أن ميشيل سيسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية ستبدأ اليوم الاثنين، زيارة تشمل دولتي سويسرا وإيطاليا، وتستمر حتى 30 أبريل الجاري.

وأوضحت الخارجية الأمريكية - في بيان، أمس الأحد - أن سيسون ستزور برن وجنيف خلال تواجدها في سويسرا، لبحث التعاون بين الأمم المتحدة والتعاون المتعدد الأطراف، حيث تشارك في جنيف في الاجتماع على المستوى الاستشاري لمجموعة جنيف المعنية بحوكمة الأمم المتحدة وإدارتها، كما تلتقي بقيادات العديد من وكالات الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن سيسون خلال تواجدها في إيطاليا، ستجتمع مع قيادات برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة، كما من المقرر أن تبحث عددا من القضايا الإنسانية مع أمين الفاتيكان للعلاقات الدولية.