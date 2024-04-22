الجيش الاسرائيلي: سقوط طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو بعد تعرضها لصاروخ أرض- جو

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن سقوط طائرة بدون طيار بصاروخ أرض جو في الأراضي اللبنانية وما زال الحادث قيد التحقيق، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الطائرات التابعة له قصفت الموقع الذي انطلق منه الصاروخ في الأراضي اللبنانية.

ومساء أمس الأحد، قالت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الإسرائيلي قام بتنفيذ غارة جوية استهدف بها البقاع الغربي في لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه قاموا باستهداف تموضعًا لجنود الجيش الاسرائيلي في موقع العاصي بقذائف المدفعية.