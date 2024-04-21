عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "هل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي شبكات تجسس على الجميع؟"؟

"هل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي شبكات تجسس؟".. رسالة واحد على واتس آب كافية أن تفقد حياتك، ليس أنت فقط بل عائلتك بأكملها ومن يرافقك في هذه اللحظة، يحدث هذا في غزة الآن، بل وعلى وجه الدقة يحدث من بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، والتي استخدمت فيها قوات الاحتلال كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة للتفنن في قتل الفلسطينيين حتى بات الهاتف المحمول بمثابة قنبلة قابلة للانفجار في وجه حاملها.

تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام دولية أكدت نظام اسمه "لافندر" استخدم نحو 37 ألف فلسطيني كأهداف محتملة في الأسابيع الأولى من الحرب، وبين 7 أكتوبر و24 نوفمبر تم استخدامه في قتل نحو 15 ألف شخص حيث يتم توجيه الذكاء الاصطناعي لتخمين الضحية، ويعمل برنامج "لافندر" على تحديد المعلومات التي تم جمعها عن سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة من خلال نظام مراقبة جماعي لمساعدة قوات الاحتلال في التنكيل بهم وقتلهم على نحو وحشي.