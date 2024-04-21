ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

وزارة العدل تنظم مؤتمرا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية

وزارة العدل
وزارة العدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة مؤتمراً عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره علي حقوق الملكية الفكرية يومي 23 و24 من شهر إبريل الجاري، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.

هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي علي حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.

وسيشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.

الإدارية الجديدة الجامعة البريطانية بالقاهرة الجامعة البريطانية الذكاء الاصطناعي العاصمة الإدارية الجديد العاصمة الإدارية الجديدة الذكاء الاصطناعي التوليدي