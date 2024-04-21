حركة "فتح" تتهم المجتمع الدولي بالعجز أمام انتهاكات إسرائيل ضد فلسطين

انتقد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة / اليوم الأحد/ عجز المجتمع الدولي أمام الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، متهما الولايات المتحدة بتقديم دعم لا محدود لاسرائيل.

وقال دولة، في تصريح خاص لقناة " العربية الحدث " /اليوم الأحد /، إن الإضراب الشامل في الضفة الغربية حدادا على ارواح الضحايا بمخيم نور الشمس جاء ردا على العجز الدولي عن وقف الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أصبح يدرك تماما أن العالم لن يحرك ساكنا إزاء المذابح التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضده.

وأضاف أن الإضراب شكل من اشكال النضال الجماعي والرسالة الفلسطينية للاحتلال بان الشعب سيظل يناضل ضد الاحتلال، مؤكدا أن لدى الشعب الفلسطيني أدوات يستخدمها في مواجهة الاحتلال وهي الصمود والاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي للقيام بمسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني سيبحث خياراته الأخرى بجانب المقاومة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وسفك دماء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلي أن الشعب الفلسطيني تعرض إلي أكبر مذبحة في التاريخ الإنساني عقب 7 أكتوبر 2023، لافتا إلي أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى إستراتيجية جديدة ضد إسرائيل تتم عبر المقاومة الشعبية.

وقد أعلنت حركة فتح / أمس السبت/ الإضراب الشامل في الضفة الغربية / اليوم الأحد/ في أعقاب مقتل 14 فلسطينيا في عملية إسرائيلية على مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، كما دعت الحركة إلى تصعيد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.